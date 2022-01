Máxima luistert naar de worstelingen van woningzoekende jongeren

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de Vereniging Eigen Huis. Daar sprak ze met starters, doorstromers en senioren over hoe moeilijk het tegenwoordig is een woning te vinden. De koningin luisterde naar hun verhalen en benadrukte hoe goed ze hun benauwde situatie begreep.

De 30-jarige Djuri van Leeuwen is alleenstaand, kan geen woning vinden en woont daarom noodgedwongen bij zijn ouders. “Ik word er soms heel neerslachtig van, er is geen visie en geen toekomst”, zegt hij tegen de koningin, die vooral aandachtig luistert en waar nodig een vraag stelt. Vooraf was niet gecommuniceerd dat de koningin mee zou luisteren met de gesprekken. “Wie dachten jullie dat er zou komen?”, vroeg Máxima lachend. “De burgemeester van Amersfoort. En politici”, aldus de deelnemers aan het gesprek.

Máxima luisterde ook even mee met een telefoongesprek dat werd gevoerd tussen een werknemer van Vereniging Eigen Huis, de belangenvereniging voor mensen met een koopwoning of mensen die er een zoeken, en iemand met vragen over zijn woning. Dat er iemand meeluisterde wist de meneer aan de telefoon, dat het om koningin Máxima ging niet. “Bedank hem maar voor het mooie voorbeeld”, zei de koningin na afloop van het gesprek tegen de telefoniste.

Verandering

Tot slot sprak Máxima met drie senioren. Alle drie bezitten zij een grote gezinswoning, maar hebben moeite met het vinden van een betaalbare, kleinere woning. Daardoor houden veel senioren een woning “bezet”, waar ook een gezin in past, zo zeggen ze zelf. “Maar ik wil ook wel een grote woonkamer houden hoor. En een grote buitenruimte”, benadrukt Jos Jonkman, een van de senioren. “Dus het aanbod moet wel erg interessant zijn, wil ik hier weggaan.”

De koningin zegt dat ze verhalen kent van mensen die een briefje in de bus doen bij ouderen met een groot huis, zodat ze een seintje krijgen wanneer de senioren gaan verhuizen. Jonkman zegt die briefjes inderdaad wel eens te ontvangen. Aan de jongeren adviseert Máxima dan ook grappend om die briefjes gewoon in de bus te blijven stoppen, al benadrukt ze erg goed te snappen dat er écht iets moet veranderen op de woningmarkt.