Máxima luistert naar toekomstige hersendonoren bij Hersenbank

Koningin Máxima heeft donderdag bij een bezoek aan de Nederlandse Hersenbank (NHB) in Amsterdam geluisterd naar mensen die hebben besloten hun hersenen te doneren. De koningin is aanwezig ter ere van het veertigjarig bestaan van de Hersenbank, die hersenweefsel van overleden personen verzamelt voor onderzoek.

Een van de toekomstige hersendonoren vertelde dat ze een bipolaire stoornis heeft en dat ze in de toekomst last zal hebben van een erfelijke aandoening. Ook deelden de toekomstige donoren hun motivatie om hun hersenen te doneren. Zij noemden als redenen onder meer bijdragen aan onderzoek over psychiatrische aandoeningen en het helpen van mensen die iets soortgelijks hebben.

Tijdens de bijeenkomst gaven oprichter professor Dick Swaab en de huidige directeur een toelichting op het ontstaan van de Nederlandse Hersenbank. De vorstin ging overigens niet met lege handen naar huis, zij kreeg een foto van de hersenen cadeau. Máxima wenste de aanwezigen aan het einde veel succes.

De NHB is een afdeling van het Nederlands Herseninstituut, één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).