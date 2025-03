Máxima maakt Haarlemse scholieren bewust van financiële keuzes

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag met havo- en vwo-leerlingen van het Coornhert Lyceum in Haarlem gesproken over hun eigen financiële situatie. Dat gebeurde in het kader van de veertiende Week van het geld. Duizenden klassen in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo gebruiken lespakketten van platform Wijzer in geldzaken om kinderen en jongeren financiële vaardigheden bij te brengen.

Met de leerlingen van 3 havo ging de koningin in gesprek over de impact van reclames en influencers op geldkeuzes. De docent vroeg zijn leerlingen wie wel eens een volstrekt onnodige aankoop had gedaan. Daarop staken alle leerlingen hun hand op, net als Máxima. Vervolgens ging Máxima in gesprek met leerlingen uit 5 vwo. Tijdens dat gesprek stond centraal wat achttienjarigen te wachten staat als zij zelf verantwoordelijk worden voor hun financiën.

Aansluitend sprak de koningin met enkele ouders en docenten. “Het is belangrijk dat met name de kinderen die toch wel wat ouder zijn, dat ze weten waar zij op financieel gebied aan toe zijn”, zei de koningin. “Dat ze op een hele bewuste manier met geld omgaan.” Máxima sprak uit dat het voor kinderen beter is om “in een veilige omgeving, op een goedkope manier fouten te maken” met geld. “Zodat ze leren wat financieel onverstandige keuzes zijn.”

Zowel bij de aankomst als het vertrek van Máxima stonden honderden dolenthousiaste kinderen op haar te wachten. Toen Máxima iets voor 15.00 uur vertrok, nam zij de moeite om enkele selfies te maken met een groep kinderen. Anderen schudde zij de hand, waarop zij het uitgilden van enthousiasme.

Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken. In haar rol heeft de koningin aandacht voor financiële educatie en financiële gezondheid. Tegen een groep rectoren en mentoren van het Coornhert Lyceum sprak Máxima het doel uit om alle kinderen “financieel geletterd” te maken.