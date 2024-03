Máxima maakt zich zorgen over jongeren die kopen op krediet

Koningin Máxima is bezorgd over het gemak waarmee jongeren aankopen kunnen doen op krediet. “Ik maak me veel zorgen over de vele koop-nu-betaal-later-aanbiedingen die bijvoorbeeld jongeren in Nederland krijgen”, zegt de vorstin in een interview met het AD.

“Ik hoorde van een meisje dat een aanbieder het heel aantrekkelijk maakte om mooie mascara te kopen, die ze in kleine delen kan terugbetalen. Omdat op deze manier vaak meerdere aankopen worden gedaan, missen mensen het overzicht en staan ze rood. Ik wil niet dat mensen kredieten hebben om te veel te kopen, zodat ze in de schulden komen. Dat gebeurt nu misschien te veel”, aldus Máxima tegen de krant.

De koningin was deze week in Colombia voor haar werk voor de Verenigde Naties. Ze houdt zich bezig met zogeheten financiële inclusie, het ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen op de wereld toegang hebben tot een betaalrekening waarmee ze kunnen sparen, betalen en zichzelf verzekeren. Máxima: “Het is mooi dat ik de kans krijg om het leven van mensen te veranderen. Dat is goed voor de wereld: in veel landen waar ik ben geweest, zien we echt dat de armoede is verminderd en dat de situatie is verbeterd.”

Ze wijst op cijfers waaruit blijkt dat het streven om mensen toegang te geven tot betaal- en spaarrekeningen vruchten afwerpt. “Die cijfers zien er een stuk beter uit, we verwachten dat dit jaar, uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Wereldbank, blijkt dat ruim 80 procent van de wereldbevolking toegang heeft tot financiële diensten”, zegt de koningin. “Toen ik vijftien jaar geleden begon was dat percentage nog 40. Nu we betere toegang hebben tot financiële diensten, kunnen we praten over wat we willen bereiken. En dat is dat mensen financieel gezond zijn, hier in Colombia, maar ook in Nederland.”