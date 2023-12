Máxima naar Heerde en Utrecht voor werkbezoek om circulair bouwen

Koningin Máxima brengt dinsdag 19 december een werkbezoek aan bedrijven in Heerde en Utrecht. Tijdens het bezoek, dat in het kader van circulair bouwen plaatsvindt, “wordt de keten van circulair slopen, via circulair ontwerpen naar circulair bouwen, inzichtelijk gemaakt en worden vraagstukken besproken die daarbij komen kijken”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag.

Het bezoek van de koningin begint bij Lagemaat B.V. in Heerde, een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in circulaire sloop. Hierbij worden oude gebouwen gedemonteerd en worden materialen hergebruikt voor nieuwe panden. Máxima spreekt met diverse medewerkers van het bedrijf, maar ook met afgevaardigden van de provincie en gemeente en met een architect over de uitdagingen van circulair slopen. De koningin bespreekt daarnaast een casus en krijgt een rondleiding over de opslagplaats waar onderdelen liggen en waar een kenniscentrum zal worden opgebouwd.

Aansluitend gaat Máxima langs bij HoutWerk in Utrecht. Hier krijgt ze een rondleiding door een pand dat uit hout wordt opgebouwd. De koningin hoort hier hoe circulaire ontwerpen tot stand komen, wat daarbij komt kijken en wat de voordelen en aandachtspunten van circulair bouwen zijn. Máxima bespreekt verder in een afsluitend gesprek met experts de toekomstbestendigheid en de aandachtsgebieden van circulair bouwen.