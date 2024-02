Máxima naar jamboree over jonge leiders bij Scouting Woerden

Koningin Máxima bezoekt op 22 februari een bijeenkomst van Scouting Nederland bij Scouting Albert Schweitzer in Woerden. Het thema van de mini-jamboree is ‘jonge leiders van de toekomst’. De koningin zal onder meer met scouts rond een kampvuur zitten om het thema te bespreken, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag.

De koningin gaat met onder meer jongvolwassen scouts in gesprek over de impact van een niet-formele leeromgeving. Jongeren zullen de koningin vertellen over hun ervaringen met spelenderwijs kunnen ontwikkelen van vaardigheden die hen verder kunnen helpen in de samenleving.

Scouting Nederland richt zich niet alleen op praktische vaardigheden in het buitenleven, maar ook op sociale vaardigheden. De bijeenkomst is in samenwerking met stichting MIND Us, waar koningin Máxima erevoorzitter van is. De stichting helpt initiatieven waarbij mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen.