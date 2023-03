Máxima naar Marokko voor reis met financieel thema

Koningin Máxima vertrekt volgende week maandag naar Marokko voor een driedaags bezoek. De vorstin maakt de reis in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In Marokko wordt sinds 2019 gewerkt met een nationale strategie voor financiële inclusie, waarmee geprobeerd wordt om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.

Een van de thema’s van de trip is het ontwikkelen van digitale betalingssystemen om financiële inclusie te bevorderen. Om te zien hoe ver ondernemers daarmee zijn in Marokko, legt de vorstin aan het begin van haar reis enkele veldbezoeken af. Daarbij hoopt ze uit eerste hand te horen wat de impact is van financiële diensten op de levens van de mensen.

Máxima gaat ook naar Rabat en Casablanca. Daar spreekt ze met regeringsvertegenwoordigers, internationale ontwikkelingsorganisaties, financiële instellingen en non-profitorganisaties over wat er tot nu toe is bereikt en wat er gedaan kan worden om nog meer mensen te laten aansluiten bij veilige en betaalbare digitale financiële diensten.

De koningin spreekt ook met onder anderen het hoofd van de regering, Aziz Akhannouch, de gouverneur van de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, de secretaris-generaal van de regering, Mohamed El Hajoui en de minister van Economie en Financiën, Nadia Fettah Alaoui.

Het is de eerste keer dat koningin Máxima Marokko bezoekt in haar VN-functie.