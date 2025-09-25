Máxima naar opening nieuw hoofdkantoor Philips in Amsterdam

Koningin Máxima opent op donderdagmiddag 16 oktober het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van Koninklijke Philips in Amsterdam. De koningin brengt het gebouw die dag met een symbolische “hartslag” tot leven, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het gebouw kwam tot stand met inbreng van werknemers van het elektronicaconcern.

Máxima krijgt bij de start van haar bezoek een toelichting op hoe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, kan bijdragen aan betere zorg voor meer mensen. Het concern produceert voornamelijk medische apparatuur. Ook krijgt ze een rondleiding langs innovaties die onder meer zijn ontwikkeld op andere Philips-locaties in Nederland en spreekt ze met medewerkers.