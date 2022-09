Máxima: Nederland en Californië zijn zielsverwanten

Nederland en Californië zijn “zielsverwanten” en “pioniers op veel verschillende terreinen”, zoals het tegengaan van klimaatverandering. Dat zegt koningin Máxima tijdens een toespraak op het stadhuis van San Francisco, verzorgd door Nederland. De koningin is op werkbezoek en reist samen met een grote delegatie langs de staten Californië en Texas.

Máxima bewondert de mentaliteit in Californië: “niet afwachten tot de omstandigheden je tot actie dwingen, maar juist het heft in eigen handen nemen.” Dat lijkt eerst misschien risicovol, maar maakt je uiteindelijk sterker, aldus de koningin. “Nederlanders herkennen die mentaliteit.” Er is volgens haar dan ook een “natuurlijke aantrekkingskracht” tussen Nederland en ‘The Golden State’.

Vervangend gouverneur Eleni Kounalakis memoreerde de lange betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland: samen met Frankrijk erkende Nederland als eerste het bestaan van de VS. Bovendien openden de VS als eerste een ambassade in Nederland. “Met geen ander land hebben wij zulke langdurige, onafgebroken en vredige betrekkingen als met Nederland.”

Máxima bracht verder namens koning Willem-Alexander de beste wensen over aan alle aanwezigen. Hij kan niet bij het werkbezoek zijn, omdat hij herstellende is van een longontsteking.

De koningin is woensdag nog in San Francisco en bezoekt dan onder meer Silicon Valley. Donderdag en vrijdag reist zij door de staat Texas. Daarna is het werkbezoek voorbij.