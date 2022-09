Máxima: Nederland moet voorbeeld blijven in lhbti-emancipatie

Nederland moet een belangrijke rol blijven vervullen in de lhbti-emancipatie. Daarvoor pleitte koningin Máxima woensdag tijdens een bezoek aan de queerwijk Castro in San Francisco. Zij deed dit op de eerste dag van haar werkbezoek aan de Verenigde Staten.

De koningin bracht een bezoek aan het GLBT Historical Society Museum, waar de geschiedenis van Amerikaanse lhbti’s is gedocumenteerd. Máxima sprak met vertegenwoordigers van de lhbti-gemeenschap in San Francisco. Zij bekeek in het museum onder anderen een pak van Harvey Milk, de eerste openlijk homoseksuele bestuurder van de VS. De supervisor (wethouder), die geldt als een belangrijk icoon voor de regenbooggemeenschap, werd in 1978 vermoord in het stadhuis van San Francisco. De koningin kreeg ook een foto van de allereerste regenboogvlaggen uitgereikt.

Burgemeester London Breed van San Francisco prees expliciet de pioniersrol die Nederland in het verleden speelde in de lhbti-emancipatie. Ze refereerde aan het feit dat in Amsterdam in april 2001 de allereerste homohuwelijken ter wereld werden voltrokken. Máxima bepleitte dat Nederland een belangrijke rol blijft spelen in de lhbti-emancipatie: “We moeten een voorbeeld zijn voor gelijke rechten. In Nederland moet iedereen zich welkom voelen en zich gelijk voelen.” Zij voegde hier aan toe dat de koning, die thuis is gebleven vanwege een longontsteking, het bezoek aan de queerwijk en het museum “fantastisch” zou hebben gevonden.

Op straat werd Máxima aangesproken door veel fans en dragqueens. Deze overhandigden haar meerdere bloemen en regenboogvlaggetjes en wensten koning Willem-Alexander beterschap.