Máxima noemt verbreding Méér Muziek in de Klas ‘spannend’

Koningin Máxima vindt het “spannend” dat de stichting Méér Muziek in de Klas zich gaat inzetten voor onder meer een breder cultureel aanbod voor scholieren. Dat vertelde ze dinsdagmiddag in het Haagse Kindcentrum O3 waar zij als erevoorzitter van de stichting het startschot gaf voor het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving.

Waar de stichting zich eerder richtte op muziekonderwijs voor basisschoolleerlingen, doet het dat nu met meer disciplines zoals dans, koken en beeldende vorming voor leerlingen van basis-, speciaal- én middelbaar onderwijs. Daarnaast kunnen scholieren ook buiten school deel gaan nemen aan projecten. De stichting komt daarmee tegemoet aan vragen vanuit het land, zei de koningin. Zij vertelde dat zij de afgelopen jaren vaker hoorde dat projecten “meer disciplines nodig hebben om echt alle talenten van de kinderen te kunnen ontwikkelen”.

De koningin vertelde dat zij de stichting Méér Muziek in de Klas rond haar veertigste verjaardag heeft bedacht. “Dat is nu 12 jaar geleden voor iedereen die het wil weten”. Ze is dankbaar voor wat de stichting tot dusver heeft bereikt. Dat zich nu de volgende stap aandient, maakt haar “hartstikke trots, maar ik vind het ook heel spannend”.

Vlak voordat zij het startschot gaf, liep de koningin samen met onderwijsminister Dennis Wiersma en de Haagse burgemeester Jan van Zanen een rondje over het plein van O3, waar kinderen aan het koken, schilderen, dansen en toneelspelen waren. De koningin stopte overal even en maakte met sommige kinderen ook een praatje. Die vonden dat geweldig, bleek wel uit het gejoel dat ontstond zodra Máxima zich omdraaide en naar een volgende discipline liep. Een van de dansers die na hun optreden een ‘boks’ kreeg van de vorstin, riep haar hand “nooit meer te wassen”.