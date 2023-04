Máxima onder de indruk van Nederlandse ontwerpers in Milaan

Koningin Máxima is onder de indruk van het werk van Nederlandse ontwerpers die exposeren tijdens de Milan Design Week. Volgens de vorstin bestaat het aanbod uit “ongelooflijk veel diversiteit en ideeën”, zei ze dinsdag voor de camera van RTL Boulevard.

Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het evenement in Italië en bekeek vooral de Nederlanders die er exposeren. De koningin hoopt dat de aanwezige ontwerpers niet alleen kijken naar designers uit andere landen, maar zich ook bewust worden van het Nederlandse talent “dat we hier allemaal hebben”.

Zelf heeft Máxima ook graag Nederlandse ontwerpen in huis. “In Huis ten Bosch hebben we, zoals u weet, heel veel Dutch Design.”

De Nederlandse ontwerpers vonden het erg bijzonder dat de koningin langskwam. “Ze was trots en dat was leuk om te zien”, zegt Petra Janssen. Kunstenaar Jules kreeg een bijzondere verrassing van Máxima. “Ik was verbaasd want ze vertelde me dat ze ook werk van me had gekocht.”