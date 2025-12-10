Máxima onder de indruk van vrijwilligersorganisatie PUM

Koningin Máxima was woensdagmiddag zichtbaar onder de indruk van het werk van PUM, een organisatie die vrijwillige Nederlandse specialisten naar ontwikkelingslanden uitzendt om kleine en middelgrote ondernemingen van advies te voorzien. De koningin, die voor haar werk voor de Verenigde Naties veel landen heeft bezocht, gaf volop tips over het maken van een vertaalslag naar de financiële wereld.

De reden van Máxima’s bezoek aan PUM was de uitreiking van de Impact Awards. De prijzen worden uitgereikt aan ondernemers en organisaties die PUM ondersteunt en thema’s als duurzame groei en inclusieve economische ontwikkeling realiseren. De zes prijswinnaars, afkomstig uit landen over de hele wereld, vertelden de koningin via een videoboodschap over hun persoonlijke succesverhaal.

Aan het einde van het programma sprak de koningin met verantwoordelijken van de organisatie, die namens de prijswinnaars het woord voerden. Ze kreeg uitleg over onder meer de kennisoverdracht tussen Nederlandse professionals en de lokale ondernemers. Máxima, die zich namens de VN inzet voor financiële gezondheid, dacht enthousiast mee over het financieel duurzaam maken van de projecten en hoe er kan worden samengewerkt met lokale banken. Ook deelde ze veel kennis over diverse landen, zoals Indonesië en Kenia, die ze de afgelopen jaren heeft bezocht.

Ariëtte Brouwer, topvrouw van PUM, merkte Máxima’s enthousiasme tijdens de gesprekken op. Brouwer vertelde aan het ANP dat de koningin “heel erg te spreken” was over PUM. Ze hoopt dan ook dat het bezoek van de koningin, die aangaf een notitie van PUM te hebben gemaakt, “een staartje krijgt”.