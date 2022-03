Máxima onder indruk van nagels Oekraïens kind op eerste schooldag

Koningin Máxima was vrijdag op het Diamant College in Den Haag aanwezig op de eerste schooldag van een Oekraïense vluchteling. De koningin was met name onder de indruk van de kleurrijke nagels van de 15-jarige Julia.

Het meisje had felgekleurde gelakte nagels die meteen bij de koningin in de smaak vielen. Máxima noemde haar een kunstenares, waarna het meisje lachend moest blozen. Het was haar eerste schooldag, zei ze, en ze kon niet wachten om te beginnen. Julia vond het binnen zitten maar saai en wilde er graag uit, ook om aan haar Engels te werken, vertelde ze in een kringgesprek met de koningin, haar moeder en een aantal andere Oekraïense vluchtelingen.

In de startklas, waar kinderen variërend van 12 tot 16 jaar in zitten, krijgen de leerlingen les in de Nederlandse taal om ervaring op te doen. Zo moesten ze een oefening maken waarbij ze diverse soorten fruit moesten tekenen en in het Nederlands moesten benoemen. Tijdens deze oefening zat ‘nagelkunstenares’ Julia gezusterlijk naast haar leeftijdsgenootje Alsou, uit Rusland. De directrice van de school maakte Máxima bewust van het tafereel en noemde het mooi dat de twee meisjes ondanks hun verschillende achtergrond, zo naast elkaar konden zitten. De koningin knikte instemmend.

Basisschool

Eerder op de dag was Máxima ook al op een nabij gelegen basisschool geweest waar les wordt gegeven aan een aantal Oekraïense kinderen. Op De Vuurvlinder zaten in een groep van twintig leerlingen vijf Oekraïense kinderen. Drie van hen waren onlangs naar Nederland gekomen, twee zaten al langer op school en beheersen de Nederlandse taal ook al.

In een bijgebouwtje van de school deed de koningin mee aan verschillende taalspelletjes die de leerlingen onderling speelden. Vanwege de verschillende achtergronden van de kinderen, sprak Máxima hen ook in verschillende talen aan, waaronder Nederlands, Engels en Spaans. De taal van mimiek sprak gelukkig iedereen, wat van pas kwam tijdens een spelletje ‘wie of wat ben ik?’, waarbij de kinderen moesten raden welke persoon of wat voor object zij waren. Bij ‘de fotograaf’ kon Máxima bijvoorbeeld goed hinten door met haar handen een camera na te bootsen.

In gesprek met de directeur, begeleiders en docenten op de school was de koningin nieuwsgierig naar de verwachte groei van de opleiding. Ze kreeg te horen dat er een flinke wachtlijst was en dat er dagelijks steeds meer aanmeldingen zijn, ook van Oekraïense vluchtelingen. Een van de medewerksters vertelde dat de kinderen graag naar de school gaan en niet kunnen wachten tot het weekend voorbij is. Dat is volgens Máxima iets wat je bij Nederlandse kinderen maar weinig hoort, zei ze grappend.