Máxima ondersteunt mentaal welzijn van jongeren in Haarlem

Koningin Máxima heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan Haarlem in het kader van het Leading Locals Network van de stichting MIND Us. Máxima, erevoorzitter van MIND Us, werd daarbij vergezeld door staatssecretaris voor Jeugd, Preventie en Sport Judith Tielen.

Het bezoek was op het Haarlem College. Samen met de staatssecretaris was Máxima na aanvang bij een weerbaarheidssessie, gericht op het versterken van het sociale zelfvertrouwen en de mentale weerbaarheid van jongeren.

Tijdens de sessie nam Máxima plaats in een kring met leerlingen voor een zogenoemd “dankbaarheidsrondje”. Na afloop gingen de koningin en staatssecretaris in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeente en de wetenschap. Máxima stelde onder meer vragen over de doelstellingen en de aanpak van de verschillende partijen. Aansluitend nam de koningin deel aan de PraatPower-brainstorm.

Bespreekbaar maken

Tijdens deze sessie werden jongeren aangemoedigd om ideeën te delen over mentaal welzijn. De koningin stelde onder andere voor om anderen het gevoel te geven dat ze niet de enige zijn en bedacht samen met de leerlingen manieren om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. De onderzoekers van YoungXpert presenteerden hierbij na afloop de resultaten van hun analyse.

Leading Locals is een leernetwerk van MIND Us, waarin gemeenten ervaringen uitwisselen over de aanpak van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Eerder bezocht koningin Máxima in dit kader onder meer de gemeenten Hollands Kroon, Leiden en Deventer.