Máxima onderstreept belang Defensie bij brandbestrijding

Koningin Máxima vindt het belangrijk dat Nederlanders weten dat Defensie de brandweer bij grote branden kan ondersteunen met blussen vanuit de lucht. Om die reden vloog zij donderdag mee met een training van een Fire Bucket Operatie bij het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis Gilze-Rijen.

“Niet iedereen weet dat Defensie deze taak heeft in Nederland”, vertelde de koningin na afloop van de training aan de aanwezige pers. “Dat als een brand uit de hand loopt dat de mannen en vrouwen van Defensie dan komen om onze natuur en huizen te redden. Ik vond het belangrijk dat iedereen dat ziet.”

De koningin vloog in een Chinook, een van de helikopters die voor de Fire Bucket Operaties worden gebruikt. Ze stapte aan boord bij gezagvoerder kapitein Jochem. Hij en zijn collega’s waren vereerd met de komst van de koningin, vertelt hij aan het ANP. “Dat is heel bijzonder, dat maak je niet elke dag mee dus daar hebben wij ontzettend van genoten”, aldus de kapitein.

De koningin was erg geïnteresseerd, vertelt de gezagvoerder. “In elk geval in hoe wij opereren en wat wij er zelf van vinden om in deze setting te vliegen. We hebben ook met haar gesproken over hoe wij dat langdurig doen. Want nu vlogen we maar 45 minuten, maar normaal is dat wel zes uurtjes.”

Fire Bucket Operaties vinden niet heel vaak plaats, vertelt kapitein Jochem. Soms maar een of twee keer per jaar en soms zelfs jaren niet. “De laatste grote brand waarbij wij de brandweer op de grond hebben moeten ondersteunen, was drie jaar geleden in De Peel. En vorig jaar hebben we daar ook weer geblust”, vertelt hij over de grote natuurbranden waardoor tientallen hectaren werden verwoest. “Wel worden operaties nu wat aangepast waardoor wij eerder ingezet worden en dus ook minder lang hoeven te blussen”, aldus de gezagvoerder.