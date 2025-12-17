Máxima onderstreept belang financiële educatie voor jongeren

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag benadrukt hoe belangrijk het is dat jongeren financieel worden onderwezen. De koningin was in Theater Diligentia in Den Haag bij de filmpremière van Blij dat je betaald hebt. De film is bedoeld als lesmateriaal en gaat over financiële uitdagingen voor jongeren.

“We weten uit cijfers dat jongeren moeite hebben om met geld om te gaan. Er zijn heel veel verleidingen, digitalisering speelt ook een rol”, zei de koningin na afloop van haar bezoek tegen koningshuisverslaggever Rick Evers. Ook vertelde ze dat het belangrijk is dat “volwassenen weten hoe moeilijk het is voor jongeren om hiermee om te gaan”. De bijeenkomst werd georganiseerd door onder andere Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN), waarvan Máxima erevoorzitter is.

De twintig minuten durende film laat zien met welke financiële uitdagingen jongeren te maken kunnen krijgen als ze zich te veel laten leiden door verleidingen van buitenaf. Zo ervoer het hoofdpersonage binnen zijn omgeving de sociale druk rondom het aanschaffen van dure spullen en kreeg hij te maken met de negatieve gevolgen van kopen op afbetaling. Hij belandde uiteindelijk in een gecompliceerde situatie met criminelen in een poging zijn schulden af te lossen.

Tijdens de première gingen vertegenwoordigers van betrokken partijen in gesprek over het onderwerp dat in de film werd behandeld. “Het kan iedereen overkomen, zeker jongeren die wat kwetsbaarder zijn”, kwam onder meer naar voren. Een van de acteurs vertelde zelf een drugsverleden te hebben, maar vertelde ook dat hij zijn leven inmiddels weer op de rails heeft. “Doe niet stoer, wees jezelf”, benadrukte hij. De acteur kreeg vervolgens luid applaus uit de zaal, die voornamelijk gevuld was met scholieren.