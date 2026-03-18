Máxima onderstreept belang van maatschappelijke initiatieven

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag het belang van sociale organisaties benadrukt tijdens een bijeenkomst op Paleis Noordeinde. “We kunnen niet zonder maatschappelijke initiatieven”, zei de koningin na afloop tegen de aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst van het Oranje Fonds gingen genodigden uitgebreid in gesprek over oplossingen voor uitdagingen waarmee de sociaal-maatschappelijke sector te maken heeft.

Onder de genodigden waren ook mensen die regelmatig deel uitmaken van het netwerk van de koningin. Zo schoven onder anderen directeur van MIND Us Frederieke Vriends, commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema en directeur van het Oranje Fonds Sandra Jetten aan tijdens de zogenoemde deelsessies. Hierin werd in kleiner comité gesproken over uiteenlopende vraagstukken. Hoe verbinden we de kracht van de samenleving in landelijke, regionale en lokale aanpak op weerbaarheid?, was een van de vragen die centraal stond. Máxima bezocht twee van de vijf deelsessies en schreef veel op in haar notitieboekje.

Tijdens het evenement gingen onder meer vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de overheid met elkaar in gesprek. Volgens Máxima is het belangrijk dat beleidsmakers weten wat er speelt in het land. Ze gaf als voorbeeld de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in 2024, waarbij ook de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken aanwezig was. Bij de koningin rees het gevoel “dat ze in Den Haag niet echt wisten wat er in het maatschappelijke landschap gebeurde en wat al deze prachtige fondsen deden”.

Aan het einde van de middag deelde Máxima in de Grote Balzaal van het paleis haar bevindingen met de aanwezigen. Ze besloot het slotwoord uit haar hoofd te doen omdat de toespraak die ze aanvankelijk had bedacht “een beetje te lang en te saai” was. De koningin vond het naar eigen zeggen “heel mooi om de discussies te volgen”. “We moeten veel meer samen gaan doen”, beklemtoonde ze verder. Tot slot bedankte ze de genodigden voor hun komst. “U hebt toch een deel van uw dag vrijgemaakt. Ik denk echt dat het de moeite waard is.”