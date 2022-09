Máxima ondertekent akkoord voor meer samenwerking met Californië

Koningin Máxima heeft dinsdag in San Francisco een document ondertekend waarin zij de wens uitspreekt voor meer samenwerking tussen Nederland en Californië. Zij deed dit op de eerste dag van haar werkbezoek aan de Verenigde Staten, nadat zij een bezoek had gebracht aan de queerwijk Castro.

Namens Californië was luitenant-gouverneur Eleni Kounalakis aanwezig. In een toespraak beklemtoonde Máxima de grote overeenkomsten tussen de Amerikaanse staat en Nederland. “We hebben een grote verwantschap op basis van gezamenlijke waarden als het gaat om mensenrechten, diversiteit, inclusie en meer gelijkheid.” Ook prees de koningin de grote klimaatambities van Californië: “We werken al tien jaar veel samen en delen onze ambities op dit vlak.”

Máxima stelde met klem dat grote crises in de wereld alleen kunnen worden opgelost door meer samen te werken. “Wij Nederlanders zijn heel blij met partners waarmee we kunnen samenwerken om sneller een duurzame economie te realiseren”, aldus de koningin. “Laten we die samenwerking vooral uitbreiden en koesteren.”

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de koningin voor een werkbezoek naar de VS reist. Koning Willem-Alexander is thuis gebleven, op doktersadvies. Hij heeft een longontsteking.