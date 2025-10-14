Máxima ontfermt zich over gevallen meisje in skatepark Oss

Koningin Máxima heeft dinsdag tijdens een bezoek aan het Brabantse Oss haar moederhart getoond door zich direct te ontfermen over een gevallen meisje op het skatepark waar ze een kijkje kwam nemen. Het slachtoffer ging op enkele meters van de koningin op het parcours onderuit in haar rolstoel, tot schrik van Máxima.

De koningin kwam daarna snel naar haar toe om te vragen hoe het met haar ging. “Wat een afgang”, vond het meisje. Ze leek echter al snel weer opgeknapt na enkele troostende woorden van de koningin. Zoiets doe je als moeder, verklaarde de vorstin.

Het Urban Ox-skatepark was een van de vier locaties die Máxima, onder grote belangstelling van de lokale bewoners, in Oss aandeed. Ze begon haar bezoek in een pas geopend gezondheidscentrum waar huisartsen en andere zorgverleners haar bijpraatten over de totstandkoming en de voordelen van de nieuwe locatie. De koningin wilde weten of er desondanks ook al “pijnpuntjes” ontdekt waren. Die vraag was makkelijk te beantwoorden: het is nog een beetje te warm in het gebouw, vond een apotheker.

Indruk

Máxima kreeg daarna een rondleiding in het naastgelegen wijkhuis, waar buurtbewoners vertelden over de diverse activiteiten die ze ondernemen. Zo is er een kookclub, wordt er geknutseld en is er een actieve biljartclub. Het slot van het bezoek vond plaats in het stadion van voetbalclub Top Oss. De koningin werd daar bijgepraat over het project Community Champions van de Top Oss Foundation, een leer- en ontwikkelingstraject voor jongeren.

Dat maakte indruk op Máxima, vertelde ze bij haar vertrek aan de media. De koningin vond het “geweldig” om in Oss te zijn en de diverse verhalen te horen, en met name het werk dat de Top Oss Foundation aflevert. “Het is fantastisch wat ze doen. De kinderen krijgen veel mee, zoals zelfzekerheid om te kunnen sporten of omkijken naar elkaar. Dat is heel mooi.”