Máxima onthult klok gemaakt van resten Russisch wapenmateriaal

In de Sint Salvatorkerk in Praag heeft koningin Máxima donderdag een nieuwe kerkklok onthuld. De klok is in Nederland gegoten en gemaakt van omgesmolten resten van Russisch wapenmateriaal dat werd gebruikt in de oorlog in Oekraïne.

Samen met de Tsjechische presidentsvrouw Eva Pavlová onthulde koningin Máxima de klok. Professor Tomáš Halík, filosoof, pastoor van deze parochie en de eerste Tsjechische winnaar van de Nederlandse Comeniusprijs, zegende de klok daarna in. Koningin Máxima mocht de klok als eerste luiden. Ook president Pavel en zijn vrouw sloegen op de klok.

De nieuwe klok vervangt de klok die in 1916 door het leger in beslag werd genomen en omgesmolten voor oorlogsdoeleinden.