Máxima onthult tafel bij opening houten woongebouw Rotterdam

Koningin Máxima heeft dinsdag in de Rotterdamse wijk Delfshaven het circulaire houten woongebouw SAWA geopend. Zij deed dat door op het gemeenschappelijke dek een cadeau te onthullen. De bewoners kregen een lange picknicktafel waaraan zij elkaar ’s zomers kunnen ontmoeten.

“Veel woonplezier”, riep Máxima de bewoners toe nadat zij haar handtekening op een houten plaquette had gezet. Een groot deel van de bewoners van de ruim honderd appartementen in het woongebouw keek daarbij toe vanaf de balustrades en balkons op de hoger gelegen verdiepingen.

Het vijftien verdiepingen tellende gebouw is niet het eerste houten woongebouw van Nederland, maar wel het hoogste en het eerste van Rotterdam. Het pand is gebouwd met voornamelijk hernieuwbare en biologische grondstoffen, zoals hout. Hierdoor draagt het bij aan de reductie van CO2. Met beplanting en nestkasten wil SAWA ook bijdragen aan de stedelijke biodiversiteit.

Leefbaarheid

Het gebouw biedt zowel koop- als huurwoningen, waardoor het toegankelijk is voor verschillende inkomensgroepen. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten, die ook bij de opening aanwezig was, vertelde de koningin dat dat laatste belangrijk is voor de leefbaarheid van Rotterdam. “Dat gewone mensen uit de stad er niet alleen tegenaan kijken, maar er ook kunnen wonen”, legde ze uit.

Koningin Máxima nam ook een kijkje in twee van de appartementen. Eerst in een wat kleinere die grenst aan het gemeenschappelijke dek. De jonge bewoner vertelde trots “verliefd” te zijn op zijn woning. “Ik kom van de Nieuwe Binnenweg, waar het druk was en ik weinig contact had met buren. Nu gaan we in het weekend met elkaar onkruid wieden”, vertelde hij.

Houtgeur

Op de achtste verdieping bekeek de koningin een groter appartement, waar de bewoners bijna rondom uitzicht hebben op de havens. De koningin liep enthousiast door de woning en vroeg de bewoonster of ze het fijn vindt dat het er zo naar hout ruikt. Die antwoordde bevestigend. Na een gesprek over onder meer de uitdagingen van bouwen met hout, liep het bezoek ten einde. Terug op het gemeenschappelijke dek werd ze met applaus uitgezwaaid.