Máxima onthult wassen majoor bij opening Majoor Bosshardthuis

Koningin Máxima heeft woensdag in Amsterdam een wassen beeld van Majoor Bosshardt onthuld. Dat gebeurde bij de opening van het Majoor Bosshardthuis van het Leger des Heils aan de Oudezijds Voorburgwal in de hoofdstad.

Voorafgaand aan de opening woonde Máxima in de Oude Kerk een bijeenkomst over het leven van de in 2007 overleden majoor Alida Bosshardt bij. Vervolgens opende zij enkele honderden meters verderop het Majoor Bosshardthuis, waar zij ook een rondleiding kreeg door het pand en sprak met bezoekers van de buurthuiskamer.

Het Majoor Bosshardthuis was jarenlang het woonhuis van de beroemde heilsoldate. In dit pand ving Bosshardt kwetsbare mensen uit de binnenstad van Amsterdam op. Haar woongedeelte in het pand is nu in oude staat hersteld en toegankelijk voor bezoekers. In het huis zullen tentoonstellingen en bijeenkomsten worden georganiseerd. De huiskamer van het pand zal een toevluchtsoord blijven voor kwetsbare mensen uit de Amsterdamse samenleving.

Het Leger des Heils, dat als doelstelling heeft om kwetsbare mensen uit de samenleving te helpen, viert dit jaar zijn 135-jarig bestaan in Nederland.