Máxima ontvangt tikkie voor zelfgebreide sjaal in Hengelo

Koningin Máxima heeft van een toneelspeelster in theater KamaK een zelfgebreide sjaal ter waarde van 20 euro aangeboden gekregen. Dat gebeurde in de grimeruimte van de woensdagmiddag geopende toneelzaal in Hengelo, waar mensen met een verstandelijke beperking optreden. De koningin vroeg zich af of ze het bedrag moest betalen en stelde de actrice uiteindelijk voor haar een tikkie te sturen.

Het moment zorgde voor de nodige hilariteit onder de andere aanwezigen. “Dat hadden we niet afgesproken”, riep een begeleider lachend toen Máxima te horen kreeg dat ze de sjaal moest afrekenen. De koningin kon het aanbod wel waarderen en vroeg de actrice naar haar ervaringen in het theater. De vrouw legde uit dat ze een kleine rol vertolkt in het toneelstuk en dat ze tussendoor graag bezig is met sjaals breien. “Je bent wel mijn vriendin”, zei ze terwijl ze een arm om Máxima heen sloeg. “Absoluut”, beaamde de koningin, waarna ze verder werd rondgeleid door het theater.

In KamaK worden elk jaar diverse producties voorbereid en opgevoerd door acteurs met een verstandelijke beperking. De spelers krijgen begeleiding van onder meer theatermakers en muziekdocenten. Daarnaast dankt het theatergezelschap veel aan de steun van vrijwilligers. Máxima hoorde tijdens een ontmoeting met enkele vrijwilligers over de klussen die ze doen en benadrukte wat hun inzet voor het theater betekent. “Geweldig, zo’n mooie magische plek”, concludeerde ze.