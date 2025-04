Máxima ontvangt VN-speciaal gezant voor water op Noordeinde

Koningin Máxima heeft maandagmiddag Retno Marsudi, de speciaal gezant voor water van de VN, ontvangen op Paleis Noordeinde. Ze spraken onder meer over het nieuwe VN-mandaat van Máxima om financiële gezondheid te bevorderen en over de focus van Marsudi.

De Indonesische Marsudi wil ervoor zorgen dat water wereldwijd voor iedereen beschikbaar blijft. Ze zet zich in voor de uitkomsten van de VN-waterconferentie van 2023.

Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA). Daarom spraken de twee in Den Haag ook over financiële inclusie in Indonesië. Daarin gaat het over een dagelijks inkomen, verzekeringen, sparen en het opvangen van financiële tegenvallers.