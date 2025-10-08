Máxima: ook dochters moeten aandacht geven aan mentaal welzijn

Koningin Máxima vindt dat alle kinderen en jongeren in Nederland en dus ook haar eigen dochters aandacht moeten geven aan mentaal welzijn. Dat zei de koningin tijdens een gesprek met de pers rond de lancering van het platform In je Bol, waar jongeren met elkaar kunnen praten over hun mentale gezondheid.

De koningin kreeg de vraag of zij zich zorgen maakt over de mentale gezondheid van haar dochters, die in de doelgroep van het platform vallen. “Mijn eigen dochters, en alle kinderen en jongeren in Nederland moeten aandacht geven aan mentaal welzijn. En niet alleen maar praten over problemen”, reageerde Máxima. Er moet ook gesproken worden over positieve dingen. “Hoe maak ik mijn kinderen weerbaarder.” Ook zei ze “dat een mindere dag hebben” moet kunnen. Of haar dochters het platform In je Bol ook zullen gebruiken, kon Máxima niet zeggen. “Als ze het willen. Natuurlijk weten ze dat het bestaat.”

In het gesprek met de pers zei Máxima ook nog veel aan haar zus Inés te denken, die in 2018 overleed. Zij leed aan depressies. Haar dood was aanleiding om zich in te zetten voor de mentale gezondheid van jongeren, vertelde de koningin.