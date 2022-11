Máxima op ROC Friese Poort in gesprek over mentaal welzijn

Koningin Máxima was donderdagmiddag samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij de ‘Young Impact take-over’ van ROC Friese Poort in Emmeloord. De jongerenbeweging Young Impact organiseerde een projectdag voor de hele school. Het bezoek stond donderdag onder meer in het teken van de mentale gezondheid van jongeren.

Young Impact probeert jongeren te stimuleren iets positiefs bij te dragen en biedt onder meer workshops op scholen, waarbij de thema’s klimaat, diversiteit, gelijke kansen, maatschappij en mentale gezondheid centraal staan. In Emmeloord namen zo’n 750 studenten deel en ook de leraren werden bij de take-over betrokken.

Eerst volgde een uitleg over het werk van Young Impact en het doel van de ’take-over’, daarna deden de koningin en staatssecretaris mee aan de workshop rondom mentale gezondheid. Ze bespraken met ruim twintig studenten wat nodig is om mentaal gezond te blijven en wat school daarbij kan doen. Verder spraken de koningin en staatssecretaris met deskundigen van ROC Friese Poort en Young Impact over de rol van de school in het mentaal welzijn van studenten.

Máxima richt zich de laatste jaren tijdens haar werk in Nederland veel op mentale gezondheid. Zo is zij erevoorzitter van de Stichting MIND Us, die probeert jongeren meer grip te geven op hun mentale gezondheid. Aanleiding om zich als erevoorzitter hiervoor in te zetten is de zelfgekozen dood van haar jongere zus Inés, zei de koningin eerder. Ze leed aan depressies en maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven.