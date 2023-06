Máxima opent eind juni nieuw kantoor van Qredits

Koningin Máxima opent over twee weken het nieuwe hoofdkantoor van Qredits in Almelo, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend. Qredits is een non-profitorganisatie die leningen verstrekt, coaching biedt en trainingen geeft aan (startende) mkb-ondernemers. Het thema van de opening op 27 juni is ‘mkb helpen verduurzamen’.

De algemeen directeur van Qredits leidt de bijeenkomst in met een korte terugblik op het ontstaan van de organisatie en de huidige activiteiten. Na de opening van het nieuwe pand in Almelo krijgt de koningin een rondleiding en spreekt ze met ondernemers die duurzame producten hebben ontwikkeld. Ook voegt Máxima zich bij een gesprek met ondernemers. Ze praten over hun ervaringen met verduurzaming en de speciale mkb-duurzaamheidslening, die kortgeleden door Qredits, Energiefonds Overijssel en de provincie werd gelanceerd.

De koningin spreekt tot slot nog met bestuurders van diverse provincies en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een onderzoek naar het stimuleren van de verduurzaming van het mkb.