Máxima opent ESNS: ik zou niet kunnen leven zonder muziek

Koningin Máxima heeft woensdagavond maar weer eens onderstreept hoeveel muziek voor haar betekent. “Ik zou niet kunnen leven zonder muziek”, vertelde ze tijdens de opening van de veertigste editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. De koningin benadrukte dat het verbindt om samen met muziek bezig te zijn. “Het schept vertrouwen en dat is wat we nodig hebben”, zei ze.

Máxima vertelde op het podium aan de directeur van ESNS, Anna van Nunen, dat muziek “essentieel” is en “heel goed” voor de mentale gezondheid van mensen. “Muziek laat je uitdrukken wat je niet met woorden kunt zeggen”, legde ze uit. “Het maakt ons euforischer als ons voetbalteam wint. We luisteren naar dat ene liedje als we verdrietig zijn. We zingen samen als we samen willen zijn.”

Van Nunen vroeg de koningin naar haar rol als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas. Máxima vertelde dat het maken van muziek van groot belang is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze legde uit dat het bespelen van een instrument onder meer “verantwoordelijkheid” en “zelfvertrouwen” met zich meebrengt. Verder benadrukte de koningin dat muziek maken de onderlinge sfeer binnen de klas verbetert. “Ze zijn rustiger, ze luisteren naar elkaar, ze hebben ruimte voor elkaar.”

Na de openingsshow ging Máxima in gesprek met enkele artiesten die op de eerste dag van het showcasefestival optraden, onder wie de Spaanse zangeres Lia Kali. De koningin sprak in haar moedertaal met Kali en vertaalde het gesprek voor de aanwezigen die geen Spaans spraken. Directeur Van Nunen, die ook deelnam aan het gesprek, wees na afloop op de ongedwongen sfeer en zei dat er “heel veel” werd gelachen.

Ook de koningin blikte terug op een geslaagde avond. “Ik heb er echt van genoten”, zei ze voordat ze in de auto stapte tegen RTV Noord.