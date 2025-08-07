Máxima opent in Veghel bewustwordingsweek van voedselverspilling

Koningin Máxima opent maandagmiddag 8 september in Cultuur Haven Veghel de Verspillingsvrije Week van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Consumenten worden die week bewust gemaakt van de hoeveelheid voedsel die onnodig wordt verspild en krijgen tips hoe dit thuis kan worden voorkomen. Een derde van de verspilling vindt thuis plaats, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bij de aankondiging.

De koningin woont een deel van het plenaire programma bij. Máxima kijkt onder meer bij een schoolklas mee die les krijgt over houdbaarheid en hoe hiermee om te gaan. Leerling-koks laten vervolgens zien hoe zij verspillingsvrije hapjes maken en vertellen over hoe zij voedselverspilling in de professionele keuken leren voorkomen. Bedrijven tonen aansluitend innovaties en initiatieven die zij hebben ontwikkeld om voedselverspilling door bedrijven en consumenten te bestrijden.

Ongeveer 20 procent van het geproduceerde voedsel in Nederland wordt niet opgegeten, schrijft de RVD. “Het voorkomen van voedselverspilling bevordert een duurzaam voedselsysteem en een beter klimaat. Minder voedselverspilling draagt ook bij aan minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit.”