Máxima opent initiatief om burgers schuldenvrij te maken

In de Havenkerk in Schiedam heeft koningin Máxima dinsdag de lancering van Schuldenlab MVS bijgewoond. Na de officiële start van het initiatief om burgers schuldenvrij te maken, sprak de koningin met ervaringsdeskundigen en partners over hun plannen.

Máxima opende het regionale hulpverleningsinitiatief in het bijzijn van de wethouders Werk en Inkomen van de drie betrokken gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ook burgemeester van Schiedam Cor Lamers en de bestuursvoorzitter van het landelijke SchuldenlabNL,Gerrit Zalm, waren aanwezig.

Schuldenlab MVS is een netwerk dat zich inzet om de inwoners van de genoemde gemeenten ‘schuldenzorgvrij’ te krijgen. Dankzij het initiatief moeten burgers sneller en effectiever ondersteund worden bij problemen met schulden. De instelling trapt af met twee initiatieven die landelijk al zijn ingevoerd, namelijk de Nederlandse Schuldhulproute en Collectief Schuldregelen. Een derde methode, de Doorbraakmethode, die gericht is op ‘multiprobleem huishoudens’ is nog in ontwikkeling.