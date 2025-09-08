Máxima opent met een druk op de knop de Verspillingsvrije Week

Koningin Máxima heeft maandagmiddag met een druk op de groene knop de zevende editie van de Verspillingsvrije Week geopend in Cultuur Haven Veghel. Bij aankomst werd de koningin opgewacht door onder anderen de burgemeester van gemeente Meierijstad Kees van Rooij en de directeur van stichting Samen Tegen Voedselverspilling Toine Timmermans.

Dit jaar staat in het teken van houdbaarheidsdatums. Zo leerde de koningin dat de helft van de Nederlanders niet goed weet wat het verschil is tussen het label “ten minste houdbaar tot” en “te gebruiken tot”. De Coalitie Houdbaarheid, een samenwerkingsverband van voedselproducenten en supermarkten, ontwikkelde nieuwe houdbaarheidsiconen voor voedselverpakkingen om consumenten beter te informeren over houdbaarheidsdatums.

Na de officiële opening van de Verspillingsvrije Week sloot de koningin aan bij een kijk-ruik-proeverijles met kinderen uit groep 7 en 8. Máxima onderzocht samen met twee leerlingen of een pak yoghurt en een blik tomatenblokjes nog eetbaar waren. “Ik ben mijn bril vergeten”, zei de koningin, waarna de kinderen het etiket voorlazen. Máxima kreeg ook een glas melk om te beoordelen op geur en smaak. “Dit is prima” zei ze, nadat ze een slok nam. “Zure melk ruik je meteen”.

Avocado’s

Daarna sprak Máxima met leerling-koks die uitlegden hoe ze verspilling tegengaan in de keuken. De koningin luisterde aandachtig naar een voorbeeld waarbij koks resten van pompoenen hergebruiken als basis voor een ander gerecht. “Heel mooi, goed gedaan”.

De koningin sloot haar bezoek af door in gesprek te gaan met bedrijven over innovaties en initiatieven die zij hebben ontwikkeld om voedselverspilling tegen te gaan. Ze probeerde enthousiast een avocadoscanner die de rijpheid van avocado’s meet. Bij vertrek wenste Máxima alle betrokkenen “heel veel succes”.

33 kilo

De Verspillingsvrije Week heeft als doel consumenten bewust te maken van hoeveel voedsel er onnodig wordt verspild en hoe dit voorkomen kan worden. Volgens Petra Verhoeven, directeur van het Voedingscentrum, verspilt elke Nederlander jaarlijks gemiddeld 33 kilo goed eten.

Dit is het tweede bezoek van de koningin aan Veghel in korte tijd. Vorige week bezocht Máxima de woonwijk het Kloosterkwartier waar ze in gesprek ging met de negentien zusters die daar nog wonen.