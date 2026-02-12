Máxima opent met puzzel Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Koningin Máxima heeft donderdag in de Stadsschouwburg in Utrecht het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger geopend. Dat deed ze door het laatste stukje te leggen van een grote puzzel, waardoor een tekst over de opening zichtbaar werd.

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht was een van de mensen die de koningin welkom heette bij aankomst bij de Stadsschouwburg. Ook directeur-bestuurder Laila Ait Baali van Vrijwilligerswerk Nederland was onderdeel van het welkomstcomité. Eenmaal in de Grote Zaal van het theater kregen de koningin en het publiek een aantal videofragmenten te zien over de impact van het vrijwilligerswerk in Nederland.

Aansluitend volgde een panelgesprek over de betekenis van vrijwilligerswerk. Hierin werd onder meer gesteld dat vrijwilligers onmisbaar zijn en een drijvende kracht in de samenleving vormen waar steeds meer een beroep op wordt gedaan. Het is dan wel belangrijk dat zij erkend en goed ondersteund worden in hun werk, was een van de opmerkingen. Hierna deelden gespreksleiders wat er in de ochtend tijdens gesprekken met vrijwilligers over diverse thema’s was besproken.

Puzzel

Op het podium stond een groot bord waar in totaal twaalf puzzelstukjes op gelegd moesten worden. Iedereen die op het podium verscheen om iets te vertellen, mocht een van de stukjes op het bord plaatsen. Na een tussentijdse dansvoorstelling legden drie vrijwilligers hun stukje op het bord en traden de vrijwilligers van de Utrechtse drumband BooomBassTic! op. Aan de koningin de eer om samen met Laila Ait Baali het laatste stukje neer te leggen. Nadat zij het laatste stukje hadden gelegd, werd de tekst ‘Internationaal Jaar van de Vrijwilliger 2026 geopend’ zichtbaar.

Voordat ze afscheid nam, sprak de koningin nog met vrijwilligers in de foyer. Hier ging het over het diverse vrijwilligerswerk dat ze deden. “Elke vrijwilliger is anders”, erkende Máxima onder meer tijdens een van de gesprekken. In de rumoerige zaal verdrongen sommige gasten zich voor een foto van de koningin. Uiteindelijk poseerde Máxima vlak voor vertrek nog met enkele mensen, voordat ze afscheid nam van burgemeester Dijksma en de directeur-bestuurder van Vrijwilligerswerk Nederland. “We zien elkaar in maart”, besloot de koningin voordat ze de auto instapte, refererend aan de jaarlijkse vrijwilligersdag van NL Doet die maand.