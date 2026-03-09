Máxima opent nieuw hoofdkantoor Oxfam Novib in Den Haag

Koningin Máxima opent eind maart het nieuwe hoofdkantoor van hulp- en mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib in Den Haag. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De koningin brengt op 31 maart een bezoek aan Oxfam Novib in het kader van het 70-jarig jubileum.

Na de opening van het zogeheten Oxfam House woont Máxima een panelgesprek bij. Dat gaat over jongerenparticipatie en bescherming van maatschappelijke ruimte en rechten van jonge activisten en veranderaars. Verder spreekt de koningin met medewerkers en partners uit verschillende landen waar Oxfam actief is.

“Al 70 jaar strijden wij samen met moedige partners wereldwijd voor gelijkheid”, zegt Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes in een persbericht. “Met activisme, innovatie en maatschappelijke impact in ons DNA is een organisatie als Oxfam Novib juist nu keihard nodig. Het bezoek van de koningin biedt erkenning en geeft steun om onze missie krachtig voort te blijven zetten – in Nederland en wereldwijd.”