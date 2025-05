Máxima opent onderzoekscentrum in Amsterdam UMC

Koningin Máxima heeft woensdag een onderzoekscentrum in Amsterdam UMC geopend. Het centrum is een initiatief van Amsterdam UMC en is gericht op het bundelen van krachten tussen kanker- en neurowetenschappers ten behoeve van onderzoek, nieuwe inzichten en behandelingen tegen kanker en hersenziekten als alzheimer en multiple sclerose (MS).

Máxima kreeg na het bijwonen van het plenaire programma een rondleiding in het onderzoekscentrum, dat de naam Research & Diagnostiek Centrum ADORE heeft. Daar kreeg de koningin van onderzoekers onder meer uitleg over onderzoek naar het gedrag van tumorcellen. Aansluitend nam Máxima deel aan gesprekken over het belang van onderzoek en de vertaling van onderzoek naar de praktijk.

ADORE staat voor Amsterdam Oncology and Neuroscience Research. Op die campus werken kanker- en neurowetenschappers samen om vraagstukken binnen kanker en hersenziekten, zoals de ziekte van Alzheimer en MS te onderzoeken.