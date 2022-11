Máxima opent tentoonstelling met eigen geborduurde gordijnen

Koningin Máxima opent woensdagmiddag de tentoonstelling Koninklijk borduren – verhalen en vakmanschap in het TextielMuseum in Tilburg. De expositie is extra bijzonder, want de vorstin heeft de afgelopen maanden samen met handwerkgroepen uit het hele land een gedeelte van het borduurwerk eigenhandig gemaakt.

Samen met enkele handwerkers die ook hebben meegeholpen aan de gordijnen opent Máxima de tentoonstelling. Daarna krijgt de koningin een rondleiding en praat ze met handwerkers en betrokkenen.

De gordijnen waar Máxima aan heeft meegeholpen, zijn een eigentijdse remake van de achttiende-eeuwse zijden gordijnen uit de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het ontwerp gaat over Nederland als land van vele culturen. In de tentoonstelling, die vanaf donderdag tot en met 29 mei volgend jaar is te zien, zijn ook de historische gordijnen die als inspiratiebron dienden te bewonderen.

De nieuwe gordijnen worden na de expositie opgehangen in de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch.