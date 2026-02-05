Máxima opent theater voor acteurs met verstandelijke beperking

Koningin Máxima opent woensdagmiddag 18 februari in Hengelo het nieuwe theater van het gezelschap Theater KamaK. Dit theatergezelschap werkt met acteurs en crewleden met een verstandelijke beperking, deelt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag mee. Samen met een team van regisseurs, theater- en muziekdocenten, zorgbegeleiders en een groot aantal vrijwilligers voeren zij jaarlijks meerdere producties op.

Na de openingshandeling spelen de acteurs van Theater KamaK een aantal scènes uit de theatervoorstelling De Tulp. Deze productie gaat over een tulp die wordt weggejaagd en op zoek gaat naar een nieuwe plek, vergelijkbaar met het traject dat Theater KamaK zelf heeft afgelegd bij de realisatie van het nieuwe theater.

Aansluitend op de voorstelling krijgt de koningin een rondleiding en spreekt ze onder meer in de grimeruimte en de werkplaats met acteurs, medewerkers en vrijwilligers. Hierna volgt in de theaterzaal een workshop toneelspelen in improvisatie van de acteurs van Theater KamaK voor scholieren.