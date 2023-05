Máxima opent vernieuwd Van Gogh Village Museum in Nuenen

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag het vernieuwde Van Gogh Village Museum in het Brabantse Nuenen geopend. Bij die opening knipte de koningin een groen lint door.

De kunstenaar woonde tussen december 1883 en november 1885 in Nuenen en schilderde daar ongeveer een kwart van zijn oeuvre. Zo schilderde hij er het bekende schilderij De aardappeleters.

De tentoonstellingen in het vernieuwde museum belichten Van Goghs leven in Nuenen aan de hand van verhalen van zijn familie en vrienden. In het museum staat het leven en het werk van Van Gogh in deze periode centraal.