Máxima over lhbti-gerelateerd geweld: het kan echt niet

Koningin Máxima heeft zich dinsdagmiddag na haar bezoek aan lhbti-politienetwerk Roze in Blauw uitgesproken tegen lhbti-gerelateerd geweld. Onder meer het geweld tegen jongeren in Eindhoven werd tijdens het bezoek aan de Politieacademie in Amsterdam besproken.

In april dit jaar werd de maandelijkse bijeenkomst Jong&Out, voor jongeren tot en met achttien jaar, in het pand van lhbti-belangenorganisatie COC in Eindhoven ruw verstoord. Een groep volwassenen probeerde de regenboogvlag van het pand in brand te steken en schold de jongeren uit. Eén van deze jongeren was Nick, die dinsdag met de koningin in gesprek ging. Ook Paul van Dorst, de voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging Roze Kameraden en eveneens met geweld te maken heeft gehad, zat aan tafel.

“Die hebben veel geweld over zich heen gekregen. Dat kan echt niet”, reageert Máxima na afloop op de vraag welke verhalen veel indruk op haar hebben gemaakt. De koningin prijst de manier waarop de politie met deze situaties is omgegaan. De koningin zat dinsdag naast Nick, die haar uitgebreid vertelde over de situatie in Eindhoven. “We hadden echt zoiets van: what the fuck”, sloot hij zijn verhaal af. Máxima reageerde enigszins geschrokken op het taalgebruik, maar moest al gauw lachen. Ze kreeg een “moederlijk gevoel” van Nick, zo besloot ze.

De koningin was blij om te zien dat er ook binnen de politieopleiding wordt gefocust op diversiteit, onder meer in het lesprogramma. Sommige docenten vinden het nog lastig om met het onderwerp om te gaan, zo kreeg de koningin te horen. “Dat is ook wel heel belangrijk werk voor de politie, dat ze toch begrijpen hoe ze mensen van een andere geaardheid kunnen helpen.”