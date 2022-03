Máxima over NLdoet: vooral de vrouwen deden het werk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren zaterdag voor een dag vrijwilliger tijdens NLdoet, maar de vrouwen deden het meeste werk. Dat vond althans koningin Máxima, zo vertelde ze na afloop lachend.

“Het was best heftig”, aldus Máxima, die een grote geiten- en schapenstal had staan uitmesten met een groep vrijwilligers. Tijdens die klus noemde de koningin het al een work-out. “Het meeste deden de vrouwen, hè”, constateerde ze.

Ieder jaar beseffen Willem-Alexander en Máxima door NLdoet het belang van vrijwilligers weer. “Nederland kan niet zonder vrijwilligers, Nederland valt stil zonder vrijwilligers”, aldus de koning, die ook kort terugblikte op hun bezoek aan vluchtelingenopvang Harskamp afgelopen week. “Dat zagen we ook afgelopen donderdag in Harskamp, hoeveel vrijwilligers betekenen in de opvang van Oekraïners.”

Willem-Alexander vond zelf het perenbomen snoeien het leukste om te doen. “Het leuke van vrijwilligerswerk is dat je gewoon vaak meerdere mensen bij elkaar hebt die dat niet dagelijks doen, maar wel onder leiding van mensen die weten hoe het moet. Het is gezellig, leuk, dat je met elkaar dingen doet die je niet elke dag doet.”