Máxima praat dinsdag bij Radboudumc over duurzaamheid in de zorg

Koningin Máxima gaat op dinsdag 1 juli naar het Radboudumc in Nijmegen. Ze brengt daar een werkbezoek dat in het teken staat van duurzaamheid en circulariteit in de zorg.

Tijdens het bezoek krijgt Máxima inzicht in succesvolle duurzaamheidsinitiatieven van het ziekenhuis, dat werkt aan het verminderen van de milieu-impact van zorgprocessen. Dat doet het Radboudumc onder meer door afvalreductie en materialen te hergebruiken. De koningin begint haar bezoek met een gesprek met studenten, docenten en onderzoekers over duurzaamheid in het medisch onderwijs. Daarna gaat ze langs bij de operatiekamers, waar wordt verteld over het verminderen van afval en het hergebruik van materialen.

Vervolgens krijgt Máxima op een van de verpleegafdelingen toelichting op het onderzoeksproject voor heruitgifte van medicijnen. Het bezoek wordt afgesloten bij het afvaldepot waar ook een gesprek plaatsvindt over de noodzaak van samenwerking voor innovatieve recycling van ziekenhuisafval.