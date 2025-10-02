Máxima praat in Roermond over verbinden van buurtbewoners

Koningin Máxima heeft donderdag een bezoek gebracht aan Sterke Buurtverbinders in Roermond. Hierbij zetten actieve buurtbewoners zich in om initiatieven, organisaties en bewoners uit dezelfde wijk met elkaar te verbinden.

Volgens het lokale medium VML Nieuws werd de koningin ontvangen door wethouder Marianne Smitsmans en “een klein groepje oranjefans dat speciaal is komen kijken”. De koningin ging in Jongerencentrum Gotcha in gesprek met medewerkers van welzijnspartner Vijf en met actieve buurtbewoners die zijn aangesloten bij het programma. Er werd onder meer gesproken over wat de aanpak voor de wijk betekent, wat het oplevert en welke wensen er nog zijn.

Een van de betrokkenen, Ramona Jansen van kinderboerderij Donderberg, was trots dat ze haar inzet voor de wijk kon laten zien aan Máxima. Ook had ze even contact met de koningin, al liep dat niet helemaal vlekkeloos. “De koningin sprak me even persoonlijk aan, maar eerlijk gezegd verstond ik haar niet”, vertelt Jansen lachend tegen VML Nieuws.

Op foto’s die het paleis op social media deelt, is te zien hoe Máxima aan tafel met betrokkenen sprak. Ook is te zien hoe de koningin post-its op een bord plakte.