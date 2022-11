Máxima praat met 14-jarige ex-kankerpatiënt over hoop en kracht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de oncologische kliniek Elpida in Athene. Daar sprak het paar met een 14-jarige jongen en twee volwassenen die hersteld zijn van kanker.

Máxima sprak met de 14-jarige Ermes Zeka en zijn moeder Etleva. Toen Ermes tien maanden was, werd bij hem kanker geconstateerd. Het was een hele moeilijke tijd, vertelt zijn moeder aan de Nederlandse koningin. Zijn kans op overleven was slechts 50 procent. “Het was vreselijk”, zei Etleva.

Ermes zelf kijkt vooral positief naar zijn situatie, omdat hij hoopt andere kinderen te kunnen helpen met zijn verhaal. “Ik doe alles wat ik kan om kinderen te helpen. Ik wil ze geven wat ze mij en mijn moeder gaven”, zei Ermes. “Hoop?”, vroeg Máxima de jongen daarop. “Ja”, knikte de jongen, terwijl hij foto’s van vroeger aan de koningin laat zien. “Ik probeer te vergeten wat is geweest, dat is mijn kracht. En dat is ook wat ik de kinderen hier wil meegeven.”

Bij het gesprek was ook Marianna Vardinoyannis aanwezig, die samen met haar man Vardis de kliniek heeft gefinancierd. Maar de ambassadrice van UNESCO, tevens de Griekse buurvrouw van het vakantieadres van het koningspaar, is meer dan alleen dat, wordt duidelijk tijdens het gesprek. “Hij is een soort kleinkind voor mij”, zei Vardinoyannis, terwijl ze liefdevol naar de jongen keek. Ook Máxima merkte dat op. “Als je iemand in bijzondere omstandigheden ontmoet, houd je ze altijd in je hart, hè?”