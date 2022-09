Máxima praat met eurocommissaris Vestager in Brussel

Koningin Máxima heeft woensdag in Brussel met eurocommissaris Margrethe Vestager gesproken. De twee spraken over de toegang tot en het veilig gebruiken van digitale financiële diensten zoals internetbankieren.

Het gesprek tussen Máxima en Vestager ging over de rol van de Europese Commissie in het ontwikkelen van regelgeving voor digitale publieke goederen. Dat zijn bijvoorbeeld digitale identiteitsbewijzen voor het openen van een rekening en goede telecomverbindingen. Wanneer iemand die heeft, is het makkelijker om een rekening te openen of een verzekering af te sluiten.

De Nederlandse koningin zet zich als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties in voor een betere toekomst voor iedereen door middel van veilige en betaalbare digitale financiële diensten. Dat is bijvoorbeeld een bank- of spaarrekening, een verzekering, pensioenen en een digitale betaalmethoden. Eurocommissaris Margrethe Vestager heeft digitalisering in haar portefeuille.

Volgens de laatste cijfers van de Wereldbank Groep heeft zo’n 76 procent van de volwassenen wereldwijd een bankrekening. Die overige 24 procent bestaat vooral uit mensen met een lager inkomen, vrouwen en kleine (boeren)bedrijven. Máxima reist geregeld naar landen waar relatief veel mensen zonder bank- of spaarrekening wonen, bijvoorbeeld afgelopen juni naar Senegal en Ivoorkust.