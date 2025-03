Máxima praat met jongeren in Deventer over mentale gezondheid

Koningin Máxima gaat op dinsdag 8 april naar Deventer om te praten over de aanpak van mentale problemen bij jongeren. De gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die deelneemt aan het Leading Locals-netwerk van Stichting MIND Us, waar de koningin erevoorzitter van is.

De koningin bezoekt een informele ontmoetingsplek op een mbo-school, waar ze in gesprek gaat met jongeren en jongerenwerkers. Aansluitend praat Máxima met jongeren en vertegenwoordigers van jongerencafé Vriendendiensten. Mensen van 17 tot en met 30 jaar die kampen met beginnende mentale klachten, kunnen hier terecht voor onder meer het uitwisselingen van ervaringen of het volgen van een cursus om hun mentale weerbaarheid te vergroten. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met betrokkenen vanuit de gemeente, het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de zorg.

Het Leading Locals-netwerk is in november 2023 gelanceerd. Máxima bezocht hiervoor eerder de gemeenten Hollands Kroon en Leiden. In september 2021 bezocht de koningin het jongerencafé in Deventer ook al.