Máxima praat met studenten over duurzaamheid en ondernemerschap

Koningin Máxima brengt over drie weken een werkbezoek aan het Hout- en Meubileringscollege (HMC) in Rotterdam. Tijdens het bezoek staan praktisch ondernemerschapsonderwijs en duurzaamheid binnen het onderwijs centraal, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Op donderdagochtend 21 september krijgt de koningin van locatiedirecteur Marjolein Hesselink een rondleiding door de school. Ze gaan dan onder meer langs de praktijkruimtes, het studiecentrum, de woonwinkel en werkruimtes met machines. Máxima gaat tijdens de rondleiding met studenten en afgestudeerden in gesprek over hun meesterstukken en hun ambities. Docenten laten daarnaast zien hoe ondernemerschap terugkomt in het onderwijs op het HMC.

Naast het thema ondernemerschap komt ook het onderwerp duurzaamheid aan bod. Hier spreekt de koningin met docenten en studenten ook over. De gesprekken gaan dan met name over wat duurzaamheid betekent voor studenten van het HMC en voor de ontwikkelingen in de branches waarvoor zij op de vakschool worden opgeleid.