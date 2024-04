Máxima praat met vrouwen in de techniek: jullie zijn rolmodellen

Koningin Máxima heeft een bezoek gebracht aan Container Service Groenenboom in Oosterhout, waar ze met vrouwelijke medewerkers sprak. Het bezoek stond in het teken van Girls’ Day, waarbij meisjes van een mavoschool kennismaakten met technische beroepen en ICT-beroepen. De koningin was duidelijk onder de indruk. “Jullie zijn rolmodellen”, zei ze tegen eigenaar Kristel Groenenboom en een vrouwelijke medewerker.

Veertig mavoleerlingen van de school Curio effent uit Oosterhout volgen een parcours door de fabriek van Groenenboom. Ze leerden over het repareren, afspuiten en afwerken van containers. Groenenboom deelde met de koningin dat er een groot tekort is aan technisch personeel, vooral aan vrouwen. Slechts 16 procent van de techniekmedewerkers is vrouw. Bovendien ontvangen vrouwen vaak een lager salaris dan hun mannelijke collega’s, aldus Groenenboom.

Máxima is blij met het bestaan van Girls’ Day, zo stelde ze. Haar eigen dochters weten ook niet goed wat er allemaal mogelijk is qua werk. “De revue laten passeren wat allemaal kan, is echt een gift aan kinderen”, zei ze. Wel vond Máxima het lastig dat Nederlandse kinderen vaak vroeg al een profiel moeten kiezen op de middelbare school en dat daarmee hun toekomst vaak al deels wordt bepaald. “Ik ken veel meisjes en jongens die het allemaal nog niet weten. En je bent zo onzeker op die leeftijd.”

Jongens

Dat gaat in Argentinië, het geboorteland van Máxima, heel anders. Daar zijn de eisen rondom middelbareschoolvakken een stuk minder streng, aldus de koningin. “Er is veel meer aandacht voor bètavakken. Daarnaast zijn er meer vrouwelijke docenten in die vakken.” En dat is te zien: in Argentinië is 30 procent van de techniekmedewerkers vrouw.

Tot slot zat Máxima nog even met alle veertig kinderen. Ze deden samen een quiz over werken in de techniek. De medewerkers van het bedrijf vroegen nog of één van de meiden na deze dag de techniek in wilde, maar het bleef angstvallig stil. De meesten hielden toch de voorkeur voor een zorg- of koksopleiding. Máxima had na afloop nog één vraag: waar zijn de jongens uit jullie klas eigenlijk vandaag? Die waren vrij vandaag. Máxima was ontsteld. “Dat vind ik helemaal niet eerlijk!”