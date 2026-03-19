Máxima praat over circulaire economie in NS-dubbeldekker

Koningin Máxima is donderdag met de trein van Haarlem naar Utrecht gegaan. De reis werd gemaakt in de op één na nieuwste gemoderniseerde dubbeldekkertrein van de NS in het kader van de Week van de Circulaire Economie. De koningin hoefde dan ook niet in te checken.

Veel tijd om al rijdend van het uitzicht te genieten had de koningin niet, want onderweg naar het Utrechtse station Zuilen voerde ze gesprekken over verschillende thema’s binnen de circulaire economie. Dit is een economisch systeem waarin producten, grondstoffen en materialen zo lang mogelijk worden hergebruikt, bijvoorbeeld door recycling en reparatie. De koningin werd vergezeld door Stientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei.

Per gesprek wisselden de koningin en haar gezelschap van coupé. Voor het tweede gesprek werd ze op de benedenverdieping van een nieuw ruikende tweedeklascoupé ontvangen door een spoken word-artiest. Hij sprak over schaarste in grondstoffen. De koningin, die aan het gangpad van een vierzitter zat, sprak daarna met de mensen bij haar in het zitje.

Ter hoogte van Amsterdam Centraal werd het gesprek even onderbroken door de conducteur, die door de speaker schalde met de mededeling dat de toiletten in het voorste treindeel in gebruik waren. “Heel belangrijk”, lachte de koningin, waarna ze haar gesprek vervolgde.

In Zuilen stapten koningin Máxima en de minister uit voor een volgend bezoek in de landelijke themaweek over circulair innoveren en ondernemen.