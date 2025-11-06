Máxima prijst openheid en kwetsbaarheid op Enik Recovery College

Koningin Máxima heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan het Enik Recovery College in Utrecht. Ze sprak er met mensen die worstelen met mentale problemen, psychische kwetsbaarheid of verslaving.

De koningin schoof onder meer aan bij een workshop zelfcompassie, waar meerdere deelnemers toegaven het toch wel erg spannend te vinden dat Máxima erbij was. De vorstin hoorde hoe ze herkenning bij elkaar vinden, zich welkom voelen, en dat Enik veel handvatten geeft om aan jezelf te werken. “Ik zie nu weer toekomst”, zei een van hen.

Máxima, die vaker het belang van mentale gezondheid onderstreept, toonde begrip en vond het knap hoe open de deelnemers waren en hun kwetsbaarheid toonden. “Ondanks de zenuwen”, lachte ze.

Intuïtief schilderen

De koningin sloot ook aan bij een creatieve groep intuïtief schilderen. “Het brengt rust en kalmte in mijn hoofd”, gaf een van hen aan toen Máxima vroeg wat het met haar deed. Volgens de vrouw maakte het niet uit of het resultaat mooi was. Desondanks bewonderde de koningin ieder werk.

De koningin haalde in een van de gesprekken haar overleden zusje Inés aan, die ook worstelde met mentale problemen. Zij had in de hulpverlening in Argentinië te maken met veel regels, vertelde Máxima. Ze voelde dat dat bij Enik in ieder geval niet het geval was. “Ik vind jullie allemaal heel dapper.”