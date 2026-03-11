Máxima regisseert groepsfoto’s bij bezoek aan Stichting Anne-Bo

Koningin Máxima heeft zich woensdag van haar fotografische kant laten zien tijdens een bezoek aan Stichting Anne-Bo in Amsterdam, die jonge meisjes ondersteunt bij hun studie. Ze hielp de aanwezige fotografen een handje toen het aantal mensen voor de groepsfoto te groot bleek. Máxima nam het initiatief om in te dikken door iedereen, inclusief zichzelf, een kwartslag te draaien.

“Jij moet er ook bij”, zei ze tegen een van de meisjes, die achteraan was komen te staan. Toen de groep even had geposeerd, concludeerde de koningin dat de foto nu wel gemaakt was. Lachend vertelde ze de studenten dat de tijd van fotorolletjes voorbij is, waardoor de pers eindeloos foto’s kan blijven maken. Voorafgaand hoorde de koningin van de meisjes hoe het is om in een Anne-Bo-huis te wonen en over hun studie. Toen ze afscheid van hen nam, wenste ze de studenten “een geweldige toekomst”.

Even later sprak de koningin met een andere groep meisjes, waarmee ze eveneens op de foto ging. Omdat het aantal nog groter was geworden, ging het plan om een kwartslag te draaien deze keer niet op. Máxima besloot dat er stoelen aan te pas moesten komen, zodat de eerste rij kon gaan zitten.

Stichting Anne-Bo werd in 2021 opgericht en helpt meisjes voor wie dat niet vanzelfsprekend is bij het behalen van hun diploma en het maken van een goede start op de arbeidsmarkt. Tijdens haar bezoek ging Máxima uitgebreid in gesprek met meiden die door Anne-Bo worden ondersteund en hun persoonlijke coaches. Zij vertelden de koningin over hun ervaringen en onderlinge band.